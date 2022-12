Geen steun voor motie afkeuring van D66 Papendrecht: ‘Heisa om niks’

Meerdere partijen in de Papendrechtse gemeenteraad, waaronder ChristenUnie en het CDA, snappen niets van de ‘heisa’ die D66 maakt. De partij diende een motie van afkeuring in tegen burgemeester en wethouders, maar krijgt nu zelf kritiek: Waarom maakt de partij zo’n punt van wetten en regels, terwijl Papendrechters hun energienota niet kunnen betalen?

D66 Papendrecht diende donderdag een motie van afkeuring in omdat het college het bedrag van zes ton uit een reserve gehaald heeft om maatregelen te financieren die de energie-uitgaven voor inwoners moesten verlichten; zonder groen licht van de gemeenteraad. De partij was op voorhand nog bereid de motie in te trekken, mits het college de ‘fout’ zou erkennen, spijt zou betuigen en beter zou beloven, maar dat gebeurde niet. De motie kreeg echter, na vele sprekers, geen meerderheid; 4 stemmen voor, 15 tegen.

Lees ook Papendrecht komt met aanvullende maatregelen om schade van energiecrisis te beperken

Quote Bij de asielzoe­kers­kwes­tie hadden we binnen een paar dagen al een geheime vergade­ring Derya Yildiz-Karso, PvdA Papendrecht

Onder andere de ChristenUnie benoemde dat er al in juni aandacht is gevraagd voor de energieprijzen en de gevolgen voor de inwoners. In september werd het budgetvoorstel, die 6 ton uit de reserve halen voor hulp, besproken in de raad. ,,Er zijn toen geen geluiden gekomen vanuit de raad dat zij dit budget niet zou willen toewijzen”, reageerde fractievoorzitter Henk Bezemer. Een kader met meer informatie over waar het geld precies aan wordt besteed, is wel gewenst.

‘Heisa om niks’

Ook Leon Van den Dool van het CDA geeft aan dat de fracties al maanden geleden de maatregelen een goed idee vonden. En als partijen het er niet mee eens waren, hadden ze donderdag tegen de begrotingswijzigingen kunnen stemmen, maar iedereen stemde voor. Van den Dool noemt het ‘heisa om niks’, maar de PvdA kon er wel in komen. ,,Er was tijd om dit wel eerst vooraf te bespreken en wettelijk te regelen. Bij de asielzoekerskwestie hadden we binnen een paar dagen al een geheime vergadering.”

PAB vindt de motie, die D66 Papendrecht zelden of nooit eerder indiende, niet bevorderlijk voor het ‘toch al niet zo sterke vertrouwen in de politiek’. ,,Er is praktisch gewerkt, en dat is zwaarwegender nu.”

Meerdere wegen naar Rome

De motie van afkeuring, die dus overduidelijk is verworpen, had sowieso geen directe gevolgen gehad. Het college kwam tijdens de raad donderdag ook niet met antwoorden die D66 had willen horen. Wethouder Sophia de Keizer reageerde dat er als het gaat om de manier waarop de situatie met de energiemaatregelen gaat, ‘meerdere wegen naar Rome leiden’. Op de vraag van GroenLinks of dit dan de beste manier was, kwam geen antwoord.

Onze excuses Helaas kunnen wij deze social post, liveblog of anders niet tonen omdat het één of meerdere social media-elementen bevat. Aanvaard de social media-cookies om deze inhoud alsnog te tonen.