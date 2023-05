Geen plannen met Hemelvaart? Wandel mee door het Develgebied met dominee Veldhuizen

Opgelucht ademhalen: geen dode dieren na olielek op Wantij

De gevolgen van de olielekkage op het Wantij, afgelopen weekeinde, lijken mee te vallen. ,,We hebben geen dode of aangetaste dieren gevonden en daar ook geen meldingen van gehad’’, vertelt Harm Blom, boswachter in de Biesbosch.