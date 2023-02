DE KWESTIEIs het paard van Sinterklaas gewoon welkom bij de intocht van dit jaar? Of is het paard van Sinterklaas niet meer van deze tijd? Als het aan de Partij voor de Dieren ligt, mogen dieren in de toekomst niet meer gebruikt worden bij evenementen in Dordrecht. En dus moet de Sint bij de intocht op een andere manier van A naar B. Onze lezers legden wij deze Kwestie voor. En u zegt: Dit lijkt langzamerhand steeds meer op een politieke stunt van de PvdD.’

Pieter Groenewege van de Dordtse PvdD ergert zich aan de inzet van dieren voor menselijk vermaak. Richtte hij zijn pijken aanvankelijk op het tentoonstellen van konijnen, cavia's en duiven tijdens de honing- en bijenmarkt vorig jaar, inmiddels staat ook het paard van Sinterklaas wat Groenewege betreft ter discussie. En al is de intocht geen gemeentelijk evenement, de gemeente betaald wel mee.

Subsidie



,,We kunnen het ontmoedigen of geen subsidie verlenen als dieren worden gebruikt.’’ Of Groenewege de handen daarvoor op elkaar weet te krijgen is nog de vraag, want politiek lijkt er (nog) weinig steun voor de oproep van de Partij voor de Dieren. En het college, bij monde van wethouder Marc Merx, ziet een verbod op het paard van Sinterklaas niet snel komen.

De reacties van onze lezers laten weinig heel van de suggestie van de Dordtse PvdD. De meesten vinden het een absurd idee dat veel te ver doorslaat en vragen zich af of dieren dan maar nergens meer voor ingezet kunnen worden. Of dat paardrijden sowieso dan maar verboden moet worden?

Robbert de Boer (Dordrecht): Beste mensen, we slaan zo langzamerhand door! Mag straks de ME ook niet meer te paard? Mogen de opsporingshonden die fantastisch werk deden in Turkije ook niet meer worden ingezet? Mogen de eendjes straks ook niet meer worden gevoerd met ‘ongezond’ brood? Dit lijkt langzamerhand steeds meer op een politieke stunt van de PVDD. Stop met doorslaan en laten we overgaan tot de orde van de dag en stilstaan bij de dingen die er echt toe doen!!!

Lucia Koenraad (Dordrecht): Wat is het volgende? Alles wordt afgeschaft, uitgekleed of verboden. Eerst Zwarte Piet, nu de schimmel. Wijzigingen in de boeken van Roald Dahl (gaan we straks ook Shakespeare herschrijven?). Alles wat het leven leuker maakt of lekker, wordt verboden of er wordt ons een slecht alternatief door de strot geduwd. Ik ben het met andere reacties eens. Dan ook geen paarden bij Prinsjesdag en ook geen bereden politie meer. En oh, zelfs geen springconcours, draverij, ringsteken of maneges.

Ron Alberts (Zwijndrecht): Het wordt steeds geen gekker hier in Nederland!!

Quote Het is toch de grootste kolder om Sinter­klaas van z’n paard af te rukken. Fred Boogert

Ferry Visser (Dordrecht): De Partij van de Dieren maakt het wel erg bont door te stellen dat Sint bijvoorbeeld te voet door Dordrecht zou moeten lopen, maar niet te paard. Dat konijnen en hamsters in een te klein kooitje zitten, dat vindt iedereen niet leuk, maar willen ze dadelijk ook gaan verbieden dat alle maneges plat moeten? Een paard dient bereden te worden anders heeft het beest wel een heel saai bestaan. Bij de Sint hoort een paard. Schoenen worden van leer gemaakt. Dadelijk allemaal op blote voeten?

Jos Duyzer (Gorinchem): Woorden schieten mij hier weer tekort, waar gaat het heen met de wereld?? Ondanks al die goed bedoelde ‘maatregelen’ die tot verbetering van allerlei omstandigheden hadden moeten leiden, zie ik de hele maatschappij steeds verder afglijden.

Fred Boogert (Zwijndrecht) : Ik vraag mij af wat voor jeugd deze mensen hebben gehad toen klein waren of komen ze van een andere planeet. Het is toch de grootste kolder om Sinterklaas van z’n paard af te rukken. Gewoon laten rijden! Zonder paard is het geen kinderfeest meer.

Reageren? Brieven kunnen naar onze lezersredactie, met voor-, achternaam en adres (dit laatste niet voor publicatie). Een lezersbrief is max. 150 woorden en kan worden ingekort. Anonieme brieven plaatsen we niet.

Onze excuses Helaas kunnen wij deze social post, liveblog of anders niet tonen omdat het één of meerdere social media-elementen bevat. Aanvaard de social media-cookies om deze inhoud alsnog te tonen.

Onze excuses Helaas kunnen wij deze social post, liveblog of anders niet tonen omdat het één of meerdere social media-elementen bevat. Aanvaard de social media-cookies om deze inhoud alsnog te tonen.