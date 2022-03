Geen betere treinen op MerwedeLingelijn? Dan vallen veel mooie plannen in duigen...

Al meer dan 70 Oekraïense vluchtelin­gen vonden onderdak in dit dorp: ‘In één ruk hierheen gereden’

Meer dan zeventig Oekraïense vluchtelingen hebben de afgelopen twee weken onderdak gevonden in Nieuw-Lekkerland. Ze klopten aan bij mensen die ze kennen via een uitwisselingsproject met de stad Zhytomir, dat al 25 jaar bestaat. ,,Toen ik eenmaal de grens overgestoken was, ben ik in één ruk hierheen gereden.’’

10 maart