Geef die gele hesjes gewoon parkeergeld…

Minister-president Mark Rutte heeft wat problemen met het gebruik van zijn mobieltje. En dan hebben we het natuurlijk over zijn telefoon, een stokoude Nokia, uit het tijdperk dat telefoons nog ‘kolengestookt’ leken. Rutte kan naar eigen zeggen niet goed omgaan met een smartphone. Wat dat betreft zou hij best een Dordtenaar kunnen zijn. Want Dordtenaren en moderne communicatie vormden in het begin ook geen gelukkig huwelijk.

1 juni