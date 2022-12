Gaasscherm ín de dijk moet overijverige bevers stoppen en dijkdoorbraak voorkomen

De dieren afschieten of iets dergelijks kan niet, want de bever is een beschermde diersoort. Bij de keuze van het gaas wordt er rekening mee gehouden dat bevers er met hun tanden niet verstrikt in kunnen raken. In de Biesbosch leven naar schatting 300 bevers. In 1826 was het knaagdier uitgestorven in Nederland, in 1988 werden er enkele bevers uit Oost-Europa in de Biesbosch losgelaten.