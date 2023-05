Fundaparel: dit monumentale pand bij park Merwestein heeft nog veel authentieke details

de kwestie Klimaatneu­traal voetballen aan de Krommedijk? ‘Lovens­waar­dig begin, maar nog lange weg te gaan’

FC Dordrecht had een primeur in het Nederlandse betaald voetbal. Een klimaatneutrale wedstrijd. Toeschouwers, spelers en zelfs de scheidsrechter moesten zonder gebruik te maken van fossiele brandstoffen naar de Krommedijk in Dordt. ‘Wat een flauwekul, gewoon presteren en punten pakken!’