Fundaparel: dit moderne appartement aan de Wijnbrug heeft uitzicht over het water

In Dordrecht staan regelmatig bijzondere huizen te koop. Van het kleinste koophuis tot een bungalow opgedeeld in drie appartementen . Deze keer lichten we een appartement aan de Wijnbrug uit.

Middenin de binnenstad, aan het water en vlakbij de winkels en horeca: als je van het stadse leven houdt is dit appartement ideaal. De woning heeft 45 vierkante meter woonoppervlakte en een slaapkamer met inloopkast. Het prijskaartje? Er is een vraagprijs van 245.000 euro kosten koper.

Acht appartementen

In 2015 is dit gebouw helemaal gerenoveerd en geïsoleerd, waarna het in acht appartementen is ingedeeld. Vier daarvan hebben een balkon aan het water, waardoor je verschillende rondvaartboten voorbij ziet varen. Binnen vind je een lichte woonkamer met open keuken en een moderne badkamer. De kamers hebben dubbel glas en er is aan vloer-, muur- en dakisolatie gedacht.

Vlakbij horeca en winkels

Als je een paar stappen buiten de deur zet, ben je op de Voorstraat. Ook vind je restaurants als De Stroper en Helena in de buurt. Zin in een biertje of wijntje? Binnen een paar minuten ben je bij het Scheffersplein waar het, vooral ’s zomers, heerlijk vertoeven is op de terrassen. Zie jij jezelf al in hartje centrum wonen?

