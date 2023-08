Frieda kan niet meer zonder haar vouwwagen: ‘Inpakken en wegwezen in een uur tijd’

Beruchte tafelschui­mer Bart V. eet en drinkt zonder te betalen in Zwijn­drecht: “Hij liet waardeloze ringen achter als onderpand”

De onverbeterlijke tafelschuimer Bart V. (45) is na een pauze van enkele maanden opnieuw op pad. Dit keer trok hij in Zwijndrecht van café tot café waar hij zich zware bieren en maaltijden liet voorschotelen zonder te betalen. Bart V. laat al meer dan 5 jaar een spoor van onbetaalde rekeningen achter in Vlaanderen. De excuses waarmee hij op de proppen komt, worden bovendien met de tijd gekker.