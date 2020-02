Foutje, bedankt! Toeristen staan al jarenlang voor het verkeerde geboortehuis van schilder

Buitenbad van Zwijn­drecht verdwijnt definitief

12:17 Het buitenbad van zwembad De Hoge Devel in Zwijndrecht verdwijnt definitief. De gemeente start volgend jaar met de aanleg van een compleet nieuw binnenbad, op de plek waar nu het buitenbad ligt. In de plannen is geen nieuw buitenzwembad opgenomen.