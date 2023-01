Flinke files op A15 vanwege autobrand

Dit was de vuurwerk­scha­de in de regio dit jaar: ‘Als we genoeg bewijs hebben, krijgen de daders de rekening’

Het nieuwe jaar is goed begonnen voor Gorinchem, Molenlanden en Vijfheerenlanden: de rekeningen voor het herstel van vuurwerkschade pakken lager uit dan voorgaande jaren. ,,Die leggen we bij de daders neer als we voldoende bewijs hebben.’’

7 januari