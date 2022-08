Flink wat bekeuringen en waarschuwingen gegeven aan bezoekers van De Biesbosch dit weekend

Teus’ broer smokkelde hem stiekem het ziekenhuis in, een halve eeuw later gaat hij met pensioen

Als tiener werd Teus van Es (66) door zijn broer mee het ziekenhuis in gesjoemeld, waarna hij kon spieken bij de operatiekamer. Na het zien van die operatie, was hij om; hij gaat de medische wereld in, naar de OK. Een halve eeuw werkte hij in het ziekenhuis, nu is het tijd voor pensioen voor de anesthesiemedewerker. ,,Ik was liever nog doorgegaan.’’

