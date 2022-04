Finalekoorts bij Kunst en Klop: ‘Gekke gedachte dat we volgend seizoen tegen PKC kunnen spelen’

Het kortstondige weerzien van de voormalig club- en ploeggenoten, die in hun gezamenlijke Papendrechtse korfbaltijd ook in één vak samenspeelden, zal vandaag in elk geval geen vervolg krijgen. Kunst (29) speelt de zaalfinale met PKC tegen het Delftse Fortuna in de middaguren. Klop (24) is zich dan aan het voorbereiden op de hoofdklasse-eindstrijd van HKC tegen Unitas in de Dordtse DeetosSnelhal, die in de avond plaatsvindt.