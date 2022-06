Fietser overleden bij ongeluk

RECHTSZAAK Fietser breekt elk bot bij aanrijding: ‘Automobi­list reed met een bloedgang door rood’

De botsing op de Langeweg in Zwijndrecht was zo hard dat zijn e-bike in twee stukken knakte. Zelf werd de gepensioneerde fietser Fred* met 85 kilometer per uur door de lucht gelanceerd en op het asfalt gekwakt. Het slachtoffer brak daarbij elk bot in zijn lichaam, maar overleefde wonderwel.

1 juni