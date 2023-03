Fietser moet centraal staan bij ontwerp nieuwe wegen, vindt het CDA: ‘Er moet omslag van denken komen’

Burgemees­ter sluit woning na vondst wietkweke­rij, nieuwe bewoners staan op straat: ‘Eigenaar wist dit’

Burgemeester Jan de Vries heeft besloten in Sliedrecht tijdelijk een woning te sluiten, na de vondst van een hennepkwekerij. Het gaat om een huis aan de Baanhoek, waar nét nieuwe bewoners in waren getrokken. ,,Voor hen gaan we een passende oplossing zoeken.”