Fietser (60) komt om het leven bij ongeluk met auto

Mariya verliet huis en haard voor de oorlog en stelt haar kunst nu tentoon: ‘Ik kan mijn emoties moeilijk verwoorden’

Wie acht maanden geleden tegen de Oekraïense kunstenares Mariya Amariy gezegd had dat haar schilderijen te zien zouden zijn op een eigen expositie in Hendrik-Ido-Ambacht, was voor gek verklaard. En toch is het zo. ,,Ik kan mijn emoties over de oorlog in mijn moederland niet goed verwoorden, maar wél schilderen.’’

28 november