Fietsenstalling station Dordt valt veel duurder uit dan begroot

Spokenword­ar­tiest Swendeline Ersilia, bekend van film Suikerstad, is nieuwe stadsdich­ter van Dordrecht

Dichter en spokenwordartiest Swendeline Ersilia (27) is de nieuwe stadsdichter van Dordrecht. Vorig jaar stond ze nog op de filmposter van de korte film Suikerstad, die gaat over het Dordtse slavernijverleden. Ersilia vertelt in de film dat ze anders is gaan kijken naar de historische binnenstad waar ze woont.

16 november