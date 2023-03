Feyenoord en FC Dordrecht in gesprek over hernieuwde samenwerking: ‘Moet win-win-situatie voor allebei zijn’

In januari 2019 sloegen Feyenoord en FC Dordrecht al eerder de handen ineen en stroomden spelers van de Rotterdamse eredivionist, onder wie Jari Schuurman en in een later stadium Ramón ten Hove, Jordy Wehrmann en Noah Lewis, in aan de Krommedijk.

Stille dood

Ik ben wel verrast dat er op sociale media al gewag gemaakt werd over de samenwer­king, want dat is allemaal nog te prematuur

Verkennende fase

,,Maar het moet wel een win-win-situatie voor allebei zijn’’, geeft Hans de Zeeuw aan. ,,Wij willen met FC Dordrecht de stap maken om structureel bovenaan het rechtterrijtje of aan de onderkant van het linkerrijtje te spelen in de KKD. En zo zal Feyenoord ook bepaalde gedachten hebben bij een eventuele samenwerking. Ik ben wel verrast dat er op sociale media al gewag gemaakt werd over de samenwerking, want dat is allemaal nog te prematuur. Vooralsnog zitten we in de verkennende fase.’’