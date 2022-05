Feest! Kinderen trommelen voor 40-jarige Oranje Nassauschool in Dordrecht

De school begon in 1982 in het gebouwtje van de voormalige kleuterschool aan de Vijverlaan in Dubbeldam, snel nadat de eerste woonhuizen in Stadspolders gereedkwamen. Aanvankelijk werd de school de Stadspolderschool genoemd. De leerlingen werden per bus van Stadspolders naar Dubbeldam vervoerd en terug. Sinds juli 1983 is de Oranje Nassauschool gevestigd op de huidige locatie: Selma Lagerlöf-erf 164.