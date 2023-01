FC Dordrecht wil nog dit jaar starten met vernieuwbouw van stadion

,,Wat we willen is om de hoogte van de businessclub, die al is vernieuwd, door te trekken tot boven de brasserie en de kantoren. Aan beide kanten zou er dan 45 meter bijkomen’’, legt algemeen directeur Hans de Zeeuw uit. ,,De financiering is rond. We weten dat wat we hebben ingediend correct is en binnen de kaders blijft. Daar zal de gemeenteraad iets van moeten vinden. We zijn met de gemeente in gesprek, want er zijn best wel wat uitdagingen bijvoorbeeld door de ontwikkeling van de Dordwijkzone.’’