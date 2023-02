FC Dordrecht houdt met uitblinker Bossin lang stand maar moet toch buigen voor Willem II

Trainer Michele Santoni repte in de aanloop naar het treffen in het Koning Willem II Stadion al dat hij voor het eerst sinds zijn aanstelling ruim anderhalf jaar geleden een luxeprobleem had met veel opstellingsopties. Uiteindelijk had Santoni gekozen voor een viermansachterhoede met Toine van Huizen en voormalig Willem II-speler Jop van der Avert in het centrum en Abdallah Aberkane en Elso Brito als backs.

Anouar El Azzouzi, een week eerder geschorst tegen FC Eindhoven, keerde terug in het team maar in een rol op het middenveld. Daar speelde hij in een linie met Jari Schuurman, een andere speler met een Tilburgs verleden. De keuzes waren ten koste gegaan van winteraankoop Sahverdi Cetin, een week eerder tegen FC Eindhoven niet wedstrijdfit en in Tilburg naar de bank verwezen.

Quote In vergelij­king met enkele maanden geleden treffen we een ander Willem II, dat speelt met zelfver­trou­wen en enkele spelers ‘on fire’ heeft Michele Santoni

De laatste keer dat Willem II en FC Dordrecht tegenover elkaar stonden in Tilburg was op 21 maart 2015, toen de Brabanders met 2-1 aan het langste eind trokken in een duel tussen (toen nog) twee eredivisieteams. FC Dordrecht daalde na dat jaar meteen een trapje op de voetballadder, om pas in november van het afgelopen jaar aan de Krommedijk de ‘Tricolores’ weer in competitieverband te treffen (2-2).FC Dordrecht speelde in dat duel met lef, maar daar was in de 45 minuten op Brabantse bodem geen moment sprake van.

,,In vergelijking met enkele maanden geleden treffen we een ander Willem II, dat speelt met zelfvertrouwen en enkele spelers ‘on fire’ heeft’’, had Santoni in de dagen voor de gang naar Tilburg laten optekenen. De door Dordtenaar Reinier Robbemond getrainde thuisploeg was zelfbewust tegen een tegenstander die al heel snel in standje overleven acteerde.

Vlam in de pan

De vlam sloeg in de pan toen Feyenoord-huurling Tidjany Touré het middelpunt van een opstootje werd. De Fransman besloot door te gaan terwijl de thuisploeg de bal over de zijlijn wilde laten lopen om een blessurebehandeling voor Schuurman mogelijk te maken. Na het geduw en getrek dat daarop volgde, trok arbiter Richard Martens geel voor doelman Kostas Lamprou en verdediger Erik Schouten van Willem II.

Het was wel het signaal voor de thuisploeg om er nog een schepje bovenop te doen. Bossin loste een schot van Ringo Meerveld, waarna Elton Kabangu de bal het laatste tikje gaf. Het Brabantse feestje ging vanwege buitenspel niet door. Spits Jizz Hornkamp schoot in vrije positie naast. FC Dordrecht kon aanvallend niets uitrichten, want het balbezit van de bezoekers was telkens van bijzonder korte duur.

In het laatste deel van de eerste helft liet El Azzouzi zich een linie terugzakken, waardoor de Dordtenaren schakelden naar een systeem met drie centrale verdedigers en twee wingbacks. Zo haalde de onrustige Santoni-elf schadevrij de pauze.

Waanzinnige reflex

Spelend naar de King Side, het fanatiekste deel van de leek Willem II al snel succes te oogsten. Abdallah Aberkane stuitte de solerende Ringo Meerveld ten koste van een penalty. De voortreffelijk keepende Bossin keerde met een waanzinnige reflex knap de elfmetertrap van Jizz Hornkamp. Santoni verloste de machteloze Pepijn Doesburg uit zijn lijden door Samuele Longo te brengen en haalde ook Touré ten faveure van Cetin naar de kant. Ook Vincent Schippers mocht nog tegen zijn oude club invallen en zag dat de koppende Elton Kabangu alsnog FC Dordrecht kraakte.

