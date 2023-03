FC Dordrecht begint nieuwe periode in stijl: nederlaag in Den Bosch zesde op rij

Het begin van de vierde periode is allerminst het einde gebleken van de slechte fase waarin FC Dordrecht zich al weken bevindt. Bij FC Den Bosch, dat toch niet bepaald van zelfvertrouwen overliep met zeventien tegentreffers in de jongste twee optredens, kreeg het ensemble van trainer Michele Santoni voor de zesde maal op rij klop: 3-1.

De contouren van een bedroevend seizoen worden steeds duidelijker na weer een zeperd voor FC Dordrecht, dat ook niet opgewassen bleek tegen een tegenstander die zich, na door een diep sportief dal gegaan te zijn, wel bleek op te kunnen richten. De grote vraag is of FC Dordrecht daar in laatste negen wedstrijden nog wel toe in staat is en wie die opleving dan gaat initiëren. De supporters zijn het vertrouwen in elk geval kwijt: zij vroegen na afloop tekst en uitleg, waarna aanvoerder Toine van Huizen de fans te woord stond.

,,Ik begrijp hun frustratie. Ze staan toch weer met veel mensen hier, terwijl we negentiende staan, en voelen zich voor schut gezet’’, toonde Van Huizen, terug na drie duels schorsing in de Dordtse basis, begrip voor de emoties in het uitvak. ,,We werken de billen uit onze broek, maar je ziet aan alles dat we zoekende zijn en het vertrouwen missen.’’

Santoni had zijn basisformatie ten opzichte van een week eerder tegen De Graafschap (0-4) nochtans flink veranderd. De terugkeer van aanvoerder Toine van Huizen, na een schorsing van drie wedstrijden, en de herstelde Tim Receveur lag in de lijn der verwachting. Daarnaast waren de backs Elso Brito en Abdallah Aberkane - die het duo Mauro Savastano en Vincent Schippers aflosten - terug in het elftal en stond ook Benjamin Reemst aan de aftrap. Sahverdi Cetin en Boubakar Camara waren naar de bank verwezen, Jaymillio Pinas ontbrak - evenals Ruggero Mannes - in de selectie.

13-0 nederlaag bij Zwolle

Met een fiks gewijzigd team hoopte Santoni de negatieve reeks van vijf nederlagen te doorbreken in De Vliert bij FC Den Bosch, dat keiharde klappen had gekregen in de afgelopen weken met de 13-0 nederlaag bij PEC Zwolle, het ontslag van Jack de Gier en de 4-0 nederlaag bij VVV-Venlo met het debuut van William van Overbeek als hoofdverantwoordelijke op de bank.

Voor opvallend goed gevulde Brabantse tribunes begon FC Dordrecht - in een verkapte 5-3-2-samenstelling - nog aardig aan de wedstrijd, maar de eerste grote kans was voor Ryan Leijten. Leijten, op het laatste moment in de basis beland door het afhaken van Anass Ahannach, mocht alleen op Liam Bossin afstevenen, maar de Belgisch-Ierse doelman stond pal. De bezoekers roken aan de openingstreffer bij een kopbal uit een corner van Van Huizen, die uit de doelmond werd gehaald.

In eigen doel

FC Dordrecht had voor het laatst in 2012 in Den Bosch gewonnen en de hoop op de eerste triomf na ruim een decennium verdween al voor de pauze als sneeuw voor de zon. De Bosschenaren beschikten weliswaar niet over een spits, maar sloegen wel tweemaal keihard toe. Elso Brito werkte een bal in eigen doel, nadat hij flink was gehinderd door Farris Hammouti. De protesten aan het adres van arbiter Ingmar Oostrom waren vergeefs.

Bij de tweede Brabantse treffer was Hammouti wel het eindstation, nadat Danny Verbeek over de achterlijn had mogen marcheren. Bossin, niet hij maar Nordin Bakker (Almere City FC) was bij ESPN uitgeroepen tot doelman van de derde periode, was kansloos en weer ging het fout in de zone van de totaal niet in de wedstrijd zittende Abdallah Aberkane. Tussen de treffers door had Schuurman een vlammend schot op de paal uiteen zien spatten.

Quote Het lijkt niet meer uit te maken, het gaat wekelijks bij andere spelers fout Michele Santoni

Santoni: ,,We geven twee treffers weg dit keer. Het lijkt niet meer uit te maken, want het gaat wekelijks bij andere spelers en op verschillende posities fout.’’

Weer werd Santoni genoopt tot ingrijpen halverwege en dit keer bracht de oefenmeester twee substituten: Schippers en Miceli vervingen Aberkane en Reemst, waarbij Schippers binnen twee minuten al geel te pakken had. FC Dordrecht leek op te veren na een knappe actie en dito goal van Tidjany Touré, die wegdraaide en de verre hoek naast doelman Wouter van der Steen vond. De Dordtse hoop werd echter alweer snel de grond ingeboord door de deur wagenwijd open te zetten, waardoor Danny Verbeek om Bossin heen kon gaan en de 3-1 binnenschuiven.

,,Ik moet de hand in eigen boezem steken, want ik ging in de fout door miscommunicatie. Deze nederlaag doet heel veel pijn, want we verliezen van een concurrent in de onderste regionen die bepaald niet in geweldige doen was.’’

FC Den Bosch - FC Dordrecht 3-1 (2-0)

32. Elso Brito(eigen doel) 1-0, 40. Farris Hammouti 2-0, 55. Tidjany Touré 2-1, 59. Danny Verbeek 3-1.

FC Dordrecht: Bossin; Aberkane (46. Schippers), El Azzouzi, Van Huizen, Van der Avert (63. Noc), Brito; Schuurman, Reemst (46. Miceli), Receveur; Longo (80. Doesburg), Touré (80. De Bied)

