Favorieten van Wim: 'Iedere maandag eten we hier met de kinderen en kleinkinderen'

Wim groeide op Krispijn, maar woont nu al 39 jaar in hetzelfde huis in Sterrenburg. Hij is inmiddels met pensioen en besteed zijn tijd graag in de stad. Zijn favoriete locaties in Dordrecht zijn dan ook plekken waar hij al jaren komt.

Eetcafé De Ster

“Ik kom al meer dan twintig jaar bij Sue en Ming Ngoh van Eetcafé De Ster in Winkelcentrum Sterrenburg. Het is er altijd gezellig en je eet er voor een leuke prijs. Mijn vrouw en ik hebben de traditie om hier iedere maandag te eten met de kinderen en kleinkinderen. Daarom kennen we de kaart onderhand uit ons hoofd! Wat we dan bestellen? Ik neem steeds wat anders, maar mijn vrouw neemt graag de sliptong.”

Café Sebes

“Een andere plek waar ik al meer dan 50 jaar kom, is Café Sebes. Ik heb zelfs de ‘oude Sebesen’, voor Hubèrt, meegemaakt. Vroeger was het daar op zaterdagavonden afgeladen. Als je geen vaste klant was, mocht je niet eens naar binnen. Die avond is nu verplaatst naar de vrijdag. Ik ben daar iedere week te vinden met mijn vrouw en vrienden.”

Paviljoen De Viersprong

“Ik ben een trouwe fan van Feyenoord. Met zeven maten kijk ik dan ook elke zondag naar Feyenoord bij Paviljoen De Viersprong. Ik kan wel thuis naar de wedstrijd kijken, maar hier is het veel gezelliger! Laatst maakte iemand de opmerking: ‘zitten jullie wéér naar Feyenoord te kijken?’ Toen maakte één van mijn vrienden de opmerking: ‘kan je nagaan wat voor huwelijk we hebben’. Om zulke humor kan ik wel lachen.”

Bridgen bij DBC Crabbehoeve

“Ik speel al een jaar of dertig bridge en dat doe ik graag bij DBC in de Crabbehoeve. Ook in Papendrecht ben ik wekelijks te vinden om te bridgen. Ik snapte eerst helemaal niets van dit spel, maar ben toen boeken gaan lezen. Nu speel ik het vier keer per week en is het meteen een mooie manier om bekenden te zien.”

Pentanque Club

“Ik ben daarnaast ook voorzitter van de Petanque Club in Dordrecht. Eerder kon je jeu de boules spelen bij ’t Boulende Schaep, maar dat is samengegaan met andere clubs onder de naam Petanque Club. In de Zeehavenlaan wordt nu een nieuwe complex gebouwd met verschillende banen. Ik kijk er erg naar om daar gebruik van te mogen maken!”

