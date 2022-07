Favorieten van José: 'Dit zijn de mooiste schatkamers voor cadeautjes’

indebuurtDe beste tips, die komen natuurlijk van locals . Want wie in Dordrecht leeft, kent vaak de allerleukste plekken en geheime spots. En hoe tof is het om die met elkaar te delen? Deze week tipt indebuurt redacteur José haar favoriete hotspots in Dordrecht.

“Hoe dichter bij Dordt, hoe mooier het wordt. Het is echt waar: Dordrecht begint steeds meer een toffe stad te worden. Ik struin graag door de binnenstad op zoek naar nieuwe pareltjes. Maar ook buiten het centrum heb ik favoriete plekjes. Ik vertel je graag mijn favorieten aan de hand van een ideaal dagje in Dordrecht!”

De beste start van de dag

“Bij Broodcafé Jaap vergeet ik altijd dat ik in een drukke stad ben en daarom begin ik daar graag mijn dagje Dordt. Hier is het vroeg in de ochtend op een zomerse ochtend het fijnst. Dan zie je de zon langzaam de tuin in komen. De ontbijtjes van Jaap zelf zijn trouwens ook heerlijk, of je nou voor het ontbijtje in de mix of het vegan ontbijt gaat!”

Leuke kleding

“Ik ben dol op vintage en tweedehands kleding shoppen en dat mag niet ontbreken op mijn lijstje. Het scheelt in je portemonnee, vaak vind je kleding die nergens anders ziet én het scheelt weer afval. Tijdens een shopmiddagje loop ik altijd even binnen bij ReShare Store op de Voorstraat, Preloved Fashion in de Wijnstraat en ook bij Opnieuw & Co aan de Merwedestraat shop ik graag.”

KVO: koffie voor onderweg

“Ik maak altijd een pitstop voor een koffietje. Vroeger had ik nooit wat met het drankje totdat ik cappuccino ontdekte. Nu vind ik het een sport om elke keer ergens anders een bakkie met opgeklopte melk te doen. Mijn favorieten voor een cappuccino to go zijn Francis Lunch & Baked Goods in de Nieuwstraat, Hazel op de Voorstraat-Noord en Restaurant Post op de Stationsweg. En ze zijn ook handig op loopafstand van ons kantoor.”

Ontsnappen aan de drukte

“Zeker als Dordrecht vol toeristen is, zoek ik de rustige plekjes op. En daarvan zijn er genoeg in Dordrecht! De Rozenhof is wat mij betreft een ondergewaardeerd stukje Dordt en erg Instagrammable. Het Arend Maartenshof vind ik een ontzettend mooi historisch stukje, net als het straatje tussen Hof van Nederland en de Voorstraat. Heb ik zin heb in een stuk wandelen? Dan rij ik graag naar De Elzen.”



Volledig scherm Het Arend Maartenshof. © Regionaal Archief Dordrecht

Schatgraven

“Er zijn altijd wel verjaardagen om cadeaus voor te kopen. Ik grijp daarom elke shopdag aan om het een en ander in huis te halen. En een cadeautje voor mezelf mag daar best bij zitten! De mooiste schatkamers zijn wat mij betreft toch wel Opa & An op de Voorstraat, Bluebirds in the Backyard aan de Wijnstraat, Juffrouw Pollewop op de Vriesestraat en byBranderhorst aan de Voorstraat-Zuid. Ik haal dan ook altijd leuke kaartjes want die komen altijd van pas.”

De lekkerste adresjes

“Ik geniet graag thuis nog na van een fijn dagje shoppen en wandelen. En hoe doe je dat beter dan met specialiteiten? De afgelopen jaren koop ik steeds vaker bij speciaalzaken. Er is niets mooier dan een enthousiaste ondernemer die je alles vertelt over diens aanbod. Mijn favorieten? Het Theewinkeltje aan de Nieuwstraat, Zuivelhoeve in Stadspolders, Blooming in de Vriesestraat en Toko Y-von in Wielwijk. En ik ga graag aan het einde van een marktdag op zoek naar fruit voor een prikkie.”