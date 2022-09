Fantastisch groene muurbedekker: ‘Geniet van biodiversiteit die de klimop herbergt, in het bos en in je eigen tuin’

Gemeenten blij met meer vrijheid in woningtoe­wij­zing aan eigen bewoners, maar ook zorgen om praktische invulling

Gemeenten in Drechtsteden zijn over het algemeen ingenomen met de extra mogelijkheid die zij krijgen om vanaf volgend jaar zomer de helft van de vrijkomende huur- en koopwoningen toe te wijzen aan eigen inwoners. Wel houden ze, zeker bij de koopwoningen, nog een slag om de arm want over de praktische invulling valt politiek nog wat te steggelen.

19 september