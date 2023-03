Fans door afrastering, Heerjansdam op rozen en Hardinxveld brengt spanning terug; dit is het overzicht van het amateurvoetbal

Bloemetje voor zieke buurman? 150 euro voor straten in Papen­drecht die lief en leed willen delen

Gewoon even een kaartje door de bus, als iemand eenzaam is, een arm gebroken heeft of door een ellendige scheiding gaat. Óf juist als er iets te vieren is. In Papendrecht wordt het aangemoedigd. Er wordt zelfs geld voor beschikbaar gesteld. ,,Aandacht geven aan elkaar is altijd goed.”