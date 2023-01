Familie van neergeschoten Michel (66) en Anneke (38): 'Leed is met geen pen te beschrijven’

schietpartij zwijndrechtAnneke (38) die zaterdag op klaarlichte dag werd neergeschoten bij een winkelcentrum in Zwijndrecht vecht in het ziekenhuis voor haar leven. Dat meldt haar familie in een verklaring. Bij het drama stierf haar moeder Michel (66) ter plekke aan haar verwondingen. De vermeende schutter, Minh Nghia Vuong, is nog altijd voortvluchtig.

Het veroorzaakte leed door de schietpartij van zaterdag in Zwijndrecht is voor de nabestaanden met geen pen te beschrijven, melden ze. Zaterdagmiddag rond een uur of twee opende de vermeende schutter Vuong (49) het vuur op zijn ex en ex-schoonmoeder. Veel winkelend publiek was er getuige van. Moeder Michel overleed ter plekke, Anneke werd zwaargewond afgevoerd naar het ziekenhuis. ,,Iedereen is intens verdrietig, onze levens staan volledig op zijn kop. Een tragedie die je niemand toewenst.”

Vuong, de ex van Anneke, is nog altijd op de vlucht, ondanks de grote klopjacht die sinds zaterdag gaande is. ,,De familie hoopt dat de klopjacht van de politie uiteindelijk resulteert in zijn arrestatie, zodat hij zich moet verantwoorden voor deze ongekende daad. De nabestaanden zijn daarom het Openbaar Ministerie ook dankbaar voor het uitloven van de 30.000 euro aan tipgeld. Ze zijn blij dat er zo snel wordt gehandeld om deze gevaarlijke man alsnog op te kunnen pakken.”

Omwille van het lopende onderzoek en de veiligheid van de nabestaanden kan de familie geen verdere uitspraken doen. Woordvoering over het onderzoek laten de familieleden daarom aan de politie en het Openbaar Ministerie. ,,Wel willen zij iedereen enorm bedanken voor de steunbijdragen.”

De politie heeft een recentere foto van de verdachte Minh Nghia Vuong verspreid. Vermoed wordt dat dit beter lijkt op hoe hij er nu uitziet.

Verder hopen zij ‘zo veel mogelijk met rust gelaten te worden’. ,,Om te kunnen rouwen om het verlies van moeder en bidden voor zusje Anneke, in de hoop dat zij deze wrede aanslag zal overleven.”

Eerder begonnen enkele familieleden al een inzamelactie voor de directe naasten van de slachtoffers. Het doel is 50.000 euro op te halen. ,,Met de opbrengst van deze donaties, willen we de drie zussen helpen de begrafenis van hun moeder Michel te bekostigen en bij te kunnen dragen aan de toekomstige revalidatiekosten van Anneke. Natuurlijk worden zorgkosten vanuit de basis vergoedt maar er zijn ook kosten die wellicht niet vergoed zullen worden.’’

De vermeende schutter, die volgens de politie levensgevaarlijk is, is nog niet aangehouden. Dinsdag besloot het Openbaar Ministerie een beloning van 30.000 euro uit te loven voor de gouden tip die leidt tot de vindplaats en aanhouding van de man die in criminele kringen ook wel ‘Lucky’ genoemd wordt, vanwege zijn behendigheid de politie te ontlopen. Bovendien wordt hij sinds dinsdag officieel verdacht van moord.

Na de schietpartij is Vuong vanaf winkelcentrum Walburg weggereden in een zwarte BMW. Die auto heeft hij ongeveer een kilometer van het winkelcentrum vandaan geparkeerd in de Veldslahof in Zwijndrecht. Daarna is hij - zo vermoedt de politie - in een andere auto gestapt: een Skoda Octavia. Die werd dinsdag teruggevonden in de Rotterdamse wijk Zevenkamp. Woensdag werd de ‘derde vluchtauto’, waarmee Vuong zijn reis voortzette, gevonden in Hoek van Holland. Die werd gevonden in de buurt van een huis van een vriend van hem.

