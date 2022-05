Familie Bakker neemt na dik 50 jaar afscheid van hun restaurant: ‘Waren graag nog jaren doorgegaan’

Het restaurant met een groot terras wat uitkijkt op rivier De Merwede; Bellevue is een begrip in Sliedrecht. Het is al 53 jaar in handen van de familie Bakker, maar daar komt binnenkort een eind aan. Rubens vrouw Tineke heeft gezondheidsklachten waardoor het restaurant runnen met de dag moeilijker wordt; zijn vrouw is namelijk mede-eigenaar. ,,Ze werkte eerst in een patatzaak, kwam vervolgens hier binnen als nieuwe collega voor in de bediening. Uiteindelijk, anderhalf jaar later, ging ze er met de baas vandoor’’, vertelt Ruben lachend.