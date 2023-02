Fadi ontvluchtte de oorlog in Syrië, zijn familie is nu getroffen door de aardbeving: ‘Leven was daar al zo zwaar’

indebuurt.nl Rutger en Hanna organise­ren een wild diner in Dordrecht: ‘Op de plek waar ik als kind ben opgegroeid’

Jip is columniste bij indebuurt Dordrecht. Ze schrijft over bijzondere, opvallende en grappige dingen die ze meemaakt. Deze keer sprak ze met Hanna Ton (25) en Rutger van Stigt Thans (30). Het stel organiseert culinaire evenementen in Dordrecht en de regio. We nemen je mee naar hun eerste ontmoeting en het ontstaan van hun wildplukwandeling Het Wilde Diner.

8 februari