Fabienne (15) heeft na maanden wachten eindelijk haar hulphond Kimmy in huis: ‘Bijzonder om te zien’

College Dordt ‘heel blij’ met uitspraak dat asielzoe­kers meer dan 24 weken per jaar mogen werken

Een asielzoeker in het bezit van een werkvergunning mag langer dan de maximaal toegestane 24 weken per jaar werken in Nederland. Zo oordeelde de Arnhemse rechtbank deze week. Het Dordtse college van B en W ziet de uitspraak als een steun in de rug. Dordrecht gaat een asielzoekerscentrum (azc) bouwen op het Distripark en wil dat de bewoners fulltime mogen werken.