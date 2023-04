Extra rijstrook op A16 bij Dordt (maar die is slechts tijdelijk)

Quincy A. hing tien jaar cel boven het hoofd voor schietpar­tij na ripdeal, vandaag werd hij vrijgespro­ken

De hoofdverdachte van de schietpartij na een ripdeal in de Sliedrechtse Sperwerstraat is dinsdag vrijgesproken. De Dordtse rechtbank is er niet van overtuigd dat Quincy A. (30) degene was die op 19 oktober 2019 twee beroofde mannen onder vuur nam.