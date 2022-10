Extra onderzoek wijst nóg meer richting Rotterdamse ‘Rolex-rover’ die oud-voetballer Boogers overviel

Wietplanta­ge in woning veroor­zaakt grote lekkages bij onderlig­gen­de winkels: ‘Stond helemaal blank hier’

Aan de Thorbeckeweg in Dordrecht is donderdagochtend een wietplantage aangetroffen. Dit gebeurde na aanhoudende klachten over lekkages bij de winkels onder het pand waarin de politie zo’n 34 hennepplanten aantrof. ,,Mijn hele winkel stond blank van het water.”

29 september