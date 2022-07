Extra onderzoek naar brute Rolex-roofoverval op Marco Boogers, verdachte blijft in cel

indebuurt Wil je zien! Je kunt de Red Bull F1 bolide in Sterren­burg bewonderen

Als echte racefan wil je dit niet missen! Vrijdag kun je de Red Bull F1 bolide in Dordrecht zien. Op 15 juli is de wagen van 10.00 tot 16.00 uur bij Jumbo Foodmarkt in Sterrenburg te bewonderen.

13 juli