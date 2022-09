Extra geld voor huishoudens die het niet kunnen rondbreien: ‘Maar we kunnen niet iedereen helpen’

Dat heeft wethouder Peter Heijkoop toegezegd aan GroenLinks, dat daar deze week vragen over stelde tijdens een commissievergadering in het Stadskantoor. Bij diverse partijen bestaan grote zorgen over de gestegen kosten voor elektra en gas. Eerder kregen deze mensen al 800 euro, nu komt daar nog eens 500 euro bij.

Enorme financiële consequenties

Dat ging Heijkoop een stap te ver. ,,Dat heeft zulke enorme financiële consequenties en die kunnen we nu eenmaal niet dragen.’’ Volgens hem kost het bijpassen van gezinnen die 130 procent van het WSM verdienen al een miljoen euro. ,,Dat is best wel fors geld. Maar we willen ook mensen met hogere inkomens ondersteunen als ze aantoonbaar in zwaar weer belanden.’’ Dat zou dan moeten gebeuren via de bijzondere bijstand.