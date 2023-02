Expositie rond geboren Dordtenaar Jan Veth opent zaterdag

Uniek inkijkje

,,Het Dordrechts Museum heeft een historische band met Jan Veth en is de trotse eigenaar van de grootste collectie van zijn werk in Nederland’’, zegt museumdirecteur Femke Hameetman. ,,Ook in ons Regionaal Archief laten vele foto’s, documenten en brieven de mens achter de kunst zien. Dat is ook zo in de expositie. Zo krijgen bezoekers een uniek inkijkje in zijn bestaan.”