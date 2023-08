Explosief tegen huis gegooid aan de Plutolaan: ‘Pas ook al een incident, blijkbaar speelt er iets’

Was dit de laatste Pasar Malam in Dordrecht? ‘We kunnen toch geen entree vragen?’

‘Dit zou weleens de laatste Pasar Malam in Dordrecht kunnen zijn’, klonk het dinsdagmiddag door de luidsprekers op een van de festivalpodia. Dit leidde tot verontwaardigde reacties bij het publiek. Is de Pasar Malam zoals we die nu kennen ten dode opgeschreven? De organisatie is duidelijk: ,,We hebben hulp nodig.”