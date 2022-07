Explosie op pleziervaartuig in Alblasserdam, twee kinderen en drie volwassenen gewond

Brand in vijf schuren in Zwijn­drecht

De brandweer is dinsdagnacht rond 02:30 uur opgeroepen voor een paar schuren die in brand stonden aan de Sumatralaan in Zwijndrecht. De brandweer was al snel met meerdere voertuigen ter plaatse om uitbreiding naar de woningen te voorkomen. Dat is gelukt. Niemand raakte gewond.

7:55