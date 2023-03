Ex-PVV’er sluit zich anderhalve week na breuk met partij aan bij Forum: ‘Ik voel mij hier thuis’

UPDATEGemeenteraadslid Dan van Leeuwen sluit zich aan bij Forum voor Democratie (FvD) in de Dordtse gemeenteraad. Hij was bijna vijf jaar raadslid voor de PVV, maar nam onlangs afscheid van die partij.

Van Leeuwen deed dat naar eigen zeggen vanwege de gebrekkige communicatie met de Statenfractie in de provincie, die vooral het afgelopen jaar beneden de maat zou zijn. Volgens lijsttrekker Henk de Vree klopt dat niet. Hij stelt dat Van Leeuwen gefrustreerd is, omdat op de kieslijst voor de verkiezingen van deze week voor hem geen plek was. Vier jaar geleden stond hij nog op de vijfde plek.

Twee zetels

Hoe het ook zij, Van Leeuwen kondigde vorige week aan verder te gaan als zelfstandig raadslid. Dat avontuur blijkt nu van korte duur, want hij sluit zich aan bij FvD. Die partij kwam vorig jaar voor het eerst in de gemeenteraad en heeft daardoor ineens twee zetels, naast die van Ruby Pichel. ,,Ik kijk er enorm naar uit om samen verder te gaan’’, zegt Van Leeuwen in een persbericht. ,,Dit is de enige partij die echt de grote lijnen weet te duiden, daarom voel ik mij hier thuis. Ik heb het volste vertrouwen in Ruby en de groei van FvD Dordrecht.’’

Volledig scherm Dan van Leeuwen en Ruby Pichel vormen vanaf vandaag samen de fractie van Forum voor Democratie in Dordrecht. © Forum voor Democratie

Pichel, in hetzelfde bericht: ,,Ik ben ontzettend blij om Dan te verwelkomen. Ik heb de samenwerking het afgelopen jaar als prettig en constructief ervaren en we ontvangen hem nu dus graag als raadslid binnen de fractie. We gaan er samen iets moois van maken voor onze inwoners.’’

De zet van Van Leeuwen is misschien niet helemaal onverwacht, aangezien hij in zijn schriftelijke verklaring van vorige week al liet weten na te denken om zich ‘op een bepaald moment’ aan te sluiten bij een andere partij. Op dat moment waren daar volgens hem echter nog geen gesprekken over gaande.

Volledig scherm Ruby Pichel. © Jeffrey Groeneweg

Maar die zijn afgelopen week tóch gevoerd, nadat hij bij FvD polste of hij kon aansluiten. Pichel had daar wel oren naar. ,,Dan is een fijne man met wie ik het afgelopen jaar goed en constructief heb samengewerkt’’, zegt de politica. ,,Ik beslis dat natuurlijk niet alleen, maar ook het partijbestuur was enthousiast. Dus er is heel snel geschakeld. Je merkt dat hij onze visie deelt.’’

De twee nemen vandaag voor het eerst als één fractie deel aan een gemeenteraadsvergadering.

Onze excuses Helaas kunnen wij deze social post, liveblog of anders niet tonen omdat het één of meerdere social media-elementen bevat. Aanvaard de social media-cookies om deze inhoud alsnog te tonen.