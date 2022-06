Even omlopen: de Lange IJzeren brug heeft (alweer) kuren en staat mogelijk nog tot dinsdag open

Hondenbe­zit­ters in Dordrecht verlost van gehate belasting: ‘Het is een onzinbelas­ting’

Het is een mijlpaal, zeker voor duizenden hondenbezitters in Dordrecht. De hondenbelasting verdwijnt en snel ook. Dat scheelt hondenbezitters een bom duiten. Wie één hond heeft, betaalt dit jaar nog bijna 49 euro en voor twee honden zelfs ruim 156 euro. Waarschijnlijk volgend jaar al is het bezit van een hond in de stad gratis.

