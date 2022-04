Even geen prik halen in déze prikhallen vandaag: ‘Het is te slecht weer’

Vanmiddag trekken vanuit het noorden weer flinke buien over Nederland, meldt Weerplaza. Bij deze buien is kans op zware windstoten van 75 tot 90 km per uur, ook is hagel en onweer mogelijk. Voor de buien uit wordt het 8 tot 12 graden. ,,Vanavond verloopt ook nat. Pas vannacht nemen de buien en wind af. Morgen is het rustiger met een enkele bui en zo’n 9 graden.”