Even geen miljoenenpubliek voor deze Oekraïense tweeling, maar intieme circustent: ‘Doen dit voor oma’

Circus Royal wil op stel en sprong een statement-show: ‘Veel van onze mensen komen uit Oekraïne of Rusland’

Tonie Teuteberg van Circus Royal wil vanwege de oorlog in Oekraïne op zeer korte termijn een statement-show in Dordrecht plaats laten vinden. ,,Veel vrienden uit het circus komen uit Oekraïne of Rusland. Dan word je toch ineens met je neus op de feiten gedrukt.’’

2 maart