Evelyn sluit de deuren van de winkel die haar vader 60 jaar geleden begon: ‘Het is te onzeker geworden’

Wéér is een brug defect: loopwiel van tachtig jaar onder Rijksmonu­ment Draaibrug begeeft het

De ene na de andere brug in Dordrecht vertoont dit jaar mankementen. Na de Mazelaarsbrug, de Lange IJzerenbrug en de Engelenburgerbrug is het nu de beurt aan de Draaibrug in de Kalkhaven. Die kan nog zeker anderhalve maand niet dicht, omdat een gietijzeren loopwiel onder de brug kapot is.

30 september