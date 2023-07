Etienne (55) moest en zou deze auto’s uit de Palmen-collectie winnen: ‘Deze zijn extra bijzonder’

John S. verwacht dat hij sterft achter de tralies, vandaag hoort hij straf voor zorgboerde­rij-moor­den

De rechtszaak rond de moord op de Vlissingse schoenmaker Johan Quist (60) en het drama op zorgboerderij Tro Tardi in Alblasserdam komt vrijdagochtend tot een ontknoping. Dan maakt de rechtbank in Rotterdam bekend welke straf John S. (39) krijgt. S. bekende eerder dat hij op 4 mei 2022 Quist in diens winkel om het leven bracht. Ook wordt hij verdacht van het doodschieten van medewerkster Nathalie (34) van de zorgboerderij en de Dordtse cliënte Ann-Sofie (16) twee dagen later. Het OM eiste een maand geleden dertig jaar cel en tbs met dwangverpleging tegen hem.