‘Eruit, eruit, in jezusnaam’ Tom de Wal niet blij met vergelijking met Jomanda: ‘Belediging van evangelie’

Broers zwaarge­wond na frontale botsing Oranjelaan: ‘Mijn moeder dacht dat ze beide zonen kwijt was’

Ze waren op weg naar de wasstraat, maar werden onder het bloed wakker in het ziekenhuis. Bij een frontale botsing op de Prins Hendrikbrug in Dordrecht raakten bestuurder Hristiyan T. (21) en zijn broer zwaargewond. Na acht maanden revalidatie, waarbij T. opnieuw moest leren lopen, verscheen de automobilist dinsdag in de rechtbank. Volgens het OM reed de Dordtenaar te hard. ,,Uw broer dacht dat u dood was.’’