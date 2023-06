Erica is ‘duckfaces’ van meiden zó beu, dat ze daarom dit gigantische kunstwerk maakte

DE KWESTIE Dordt wil mes zetten in tweede parkeerver­gun­ning: goed idee of lekker voor je eigen deur blijven parkeren?

Dordrecht wil veel minder blik op straat en daarom af van de parkeervergunning voor tweede auto’s. Die autobezitters zijn straks, in ieder geval in de binnenstad en de 19de Eeuwse Schil, aangewezen op (nieuwe) parkeergarages. De vrijkomende ruimte kan dan voor iets anders gebruikt worden. Wat vindt u? Een uitstekend idee of nergens voor nodig?