Er zit in ieder geval ‘iets van beweging’ in

COLUMN Dit is óók Dordrecht, anno 2023

Toen ik, na de middelbare school, was uitgeloot voor de Journalistenacademie, besloot ik dat ‘wachtjaar’ in Londen door te brengen… stad van theaters, voetbal en, voor mij het belangrijkste, krantenkantoren op Fleet Street. In die stad zag ik, ‘Sterrenburgkindje’, ooit voor het eerst in mijn leven échte armoede en zowaar ook heuse zwervers.