Er schuilt heel wat achter deze gevel: ‘Gaat om lekker eten, maar mooiste is een nieuwe generatie opleiden’

Cliënt van Yulius in Sliedrecht bedreigt personeel met mes

In de Yulius-kliniek aan de Wilhelminastraat in Sliedrecht werd de boel woensdag even flink op stelten gezet door een vrouwelijke cliënt. Toen het personeel haar wilde vervoeren, begon ze te dreigen met een mes. De vrouw is aangehouden, niemand raakte gewond.

17:22