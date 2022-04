Er moet serieus werk gemaakt worden van het 10 jaar lang ‘gedroomde’ hotel aan het Vrieseplein

Dordtse busreizi­gers vangen bot bij provincie

De provincie Zuid-Holland voelt er helemaal niets voor om busreizigers uit Dordrecht en omgeving via een eigen platform inspraak te geven in de ontwikkelingen in het openbaar vervoer. Dat schrijft provinciebestuurder Frederik Zevenbergen in een brief aan de initiatiefnemers.

14 april