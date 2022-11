Er gaat een speciale covid-afdeling voor vluchtelingen open in Dordrecht: ‘Dan kunnen ze daar in isolatie’

UPDATE Vrouw (39) ligt nietsver­moe­dend in bed als er plots een explosie in haar slaapkamer is: 'Wat gebeurt er nu?!’

Een luide knal, verbrijzelde ramen en een hoop rook. Een 39-jarige vrouw is zich vrijdagavond laat lam geschrokken toen ze in bed lag en er uit het niets een explosie in haar slaapkamer was. Veroorzaakt door vuurwerk dat op het balkon werd gegooid. De ravage is groot. ‘Ik wist niet wat me overkwam.’

26 november