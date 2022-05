Enquête transporteurs om overlast van mega-klussen aan bruggen en tunnel te verminderen

Met mega-renovatiewerkzaamheden aan de Heinenoordtunnel, Haringvlietburg (A29) en Van Brienenoordbrug (A16) in het vooruitzicht wil Zuid-Holland Bereikbaar inzicht krijgen in logistieke reisbewegingen op deze twee rijkswegen. Vandaar dat er nu een enquête loopt bij transportbedrijven.

Het doel van dit onderzoek is om, samen met logistieke ondernemers, tot slimme oplossingen te komen voor de verwachte hinder op deze routes. De enquête is te vinden op de site zuidhollandbereikbaar.nl. Zo wordt onder meer gevraagd hoe vaak per week de vrachtwagens van de vragenlijst-invuller gebruik maken van de A16-route van de Moerdijkbrug via de Drechttunnel en daarna over de Van Brienenoordbrug.

Onvermijdelijk

Verkeersellende door de renovaties is hoe dan ook onvermijdelijk, stelt Daisy Hofmans van Rijkswaterstaat. Hofmans is zelf betrokken bij de grootschalige renovatie van de Heinenoordtunnel die Barendrecht met de Hoeksche Waard verbindt. Deze tunnel is volgend jaar van 7 augustus tot 28 augustus gesloten voor het verkeer. Ook in 2024 wordt de Heinenoord een periode hermetisch afgesloten.

Quote Als iedereen hetzelfde blijft doen als nu, wordt het vooral op de A16 bij Dordrecht chaos Daisy Hofmans, Rijkswaterstaat

Ze drukte onlangs in het AD al mensen op het hart na te denken over hun reisgedrag. ,,Kan er meer thuisgewerkt worden? Zijn wat aangepaste werktijden mogelijk? Lukt het ook op de fiets? Als iedereen hetzelfde blijft doen als nu, wordt het vooral op de A16 bij Dordrecht chaos. Tijdens de afsluitingen volgend jaar en het jaar erna moeten er minimaal 30.000 auto’s van de weg af. Dan staat er nog steeds file op de A16 maar levert dat niet per se chaos op.’’

Nog los van de fikse renovatieklussen - die aan de Haringvlietbrug en Heinenoordtunnel starten medio volgend jaar, de Van Brienenoordbrug wordt vanaf 2025 aangepakt - wordt de druk op het wegennet sowieso al vergroot door een groei van het (vracht)verkeer, uitbreidingen van bedrijventerreinen en de bouw van duizenden woningen.

